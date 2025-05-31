نادي النصر يستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، برنامج بطولاته خلال عام 2025 الذي يتضمن ثماني بطولات موزعة على مدار العام.

وتقرر إسناد تنظيم بطولة الأندية العربية للرجال من السابع إلى 18 أكتوبر المقبل إلى الإمارات، لتقام في نادي النصر.

أما عن بقية البطولات فتوزعت على النحو التالي: البطولة العربية للمنتخبات للسيدات تستضيفها مصر من الأول إلى الثامن من يوليو المقبل، والبطولة العربية للأندية (3×3 رجال وسيدات) في مصر بنادي هليوبوليس من 10 إلى 13 يوليو المقبل، ثم البطولة العربية للمنتخبات للرجال في تونس من 25 يوليو إلى الثاني من أغسطس المقبلين.

كما تقام البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية من 30 يوليو إلى الثالث من أغسطس ولم يتحدد مكانها، والبطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 عاماً في مصر من 10 إلى 17 أغسطس المقبل.

أما البطولة العربية لأندية السيدات فتقام في المدنية المنورة في المملكة العربية السعودية من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل، بينما تقام البطولة العربية للمنتخبات (3×3 شباب وشابات) تحت 18 عاماً بمدينة صلالة العمانية من 26 إلى 29 سبتمبر المقبل، وأخيراً تقام البطولة العربية للأندية في نادي النصر بدبي.