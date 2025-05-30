طاقم تحكيم أسترالي لمباراة المنتخب وأوزبكستان

عيّـن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أسترالياً لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب أوزبكستان، المقررة في الخامس من يونيو المقبل، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويضم الطاقم إيفان شوان حكم ساحة، إلى جانب الحكمين المساعدين جورج لاكرنديس وغولدريك أوين، وباريرو جوناتان حكماً رابعاً، وألكسندر كينغ حكم فيديو، وكاثريني مارغارت حكم فيديو مساعداً، ولي شوان من كوريا الجنوبية مراقباً للمباراة.

جدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.