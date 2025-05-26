27لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لأوزبكستان وقيرغيزستان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدير الفني الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، أمس، القائمة الجديدة للمنتخب استعداداً لمباراتيه أمام منتخبَي أوزبكستان وقيرغيزستان، يومَي الخامس و10 يونيو المقبل توالياً، وذلك ضمن الجولتين التاسعة والـ10 في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة الجديدة عودة لاعب الوصل علي صالحـ ولاعب الشارقة ماجد حسن.

وضمت القائمة 27 لاعباً، هم: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيو نيداي، كايو كانيدو.

ويستعد الأبيض الإماراتي للتجمع، بعد غدٍ، على ملعب الوصل في دبي استعداداً للمباراتين المرتقبتين.