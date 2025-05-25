مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

البطائح - الوحدة 18:10
الشارقة - الوصل 18:10
الجزيرة - شباب الأهلي 20:00
عجمان - خورفكان 20:00

كأس الكونفيدرالية

سيمبا - نهضة بركان 17:00

الدوري الإنجليزي

ليفربول - كريستال بالاس 19:00
توتنهام - برايتون 19:00
ساوثهامبتون - أرسنال 19:00
نوتنغهام - تشيلسي 19:00
مانشستر يونايتد - أستون فيلا 19:00

الدوري الإسباني

جيرونا - أتلتيكو مدريد 16:00
بلباو - برشلونة 23:00

الدوري الإيطالي

أتالانتا - بارما 22:45
فينيسيا - يوفنتوس

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