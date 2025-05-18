«أوفياء الملك» يصلون إلى سنغافورة

وصل مشجعو الشارقة إلى سنغافورة، أمس، لدعم فريقهم من المدرجات خلال مباراته المرتقبة اليوم، أمام نظيره فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2» الذي سيقام على ملعب بيشان في الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «أوفياء الملك وصلوا.. والحلم الآسيوي يزداد وهجاً، من الشارقة إلى سنغافورة، جمهورنا حضر ليكتب مع الفريق قصة مجد لا تُنسى».

وبثّ نادي الشارقة فيديو يظهر وصول عدد من المشجعين إلى سنغافورة، تمهيداً لتشجيع الفريق الشرقاوي في المدرجات.