4 مشاهد «فنية وتنظيمية» في مونديال الفجيرة للتايكواندو

برزت أربعة مشاهد «فنية وتنظيمية» في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو التي اختتمت، أول من أمس، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بمشاركة منتخب الإمارات إلى جانب لاعبي ولاعبات من 93 دولة، جاءت كما يلي:

تنافس المنتخب

سجّل لاعبو منتخب الإمارات للتايكواندو حضوراً فنياً تنافسياً، رغم قوة المنتخبات المشاركة وشراسة النزالات، وأظهر لاعبو المنتخب روحاً قتالية ومهارات فنية عالية أمام خصوم من مدارس مختلفة، لكن مشاركتهم لم تتوج بالفوز بالميداليات، بسبب تفوق المنتخبات الأخرى بالخبرة الفنية.

ونجحت ثلاث لاعبات من المنتخب الإماراتي في تحقيق الفوز بالجولات المبكرة، وهن ماجدة الكتبي (41 كيلوغراماً)، وسلمى أحمد (47 كيلوغراماً)، وريم يوسف (29 كيلوغراماً)، إضافة إلى لاعب المنتخب سالم محمد (45 كيلوغراماً).

ميداليات عربية

أحرز لاعبو المنتخبات العربية خمس ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية للمغرب، وفضية لسلطنة عمان، وبرونزية لمصر، وهو الرصيد الأعلى قياساً بالبطولات السابقة.

جوائز

توجت الإمارات بجائزة المشاركة الفعالة في البطولة، فيما نال منتخب العراق جائزة الروح القتالية، وفاز لاعب السلفادور، كريستوفر ميلغار، بجائزة أفضل لاعب، والكوري، أون يون جو، بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

حضور جماهيري

حظيت البطولة بالحضور الجماهيري من داخل الدولة وخارجها، ومن مختلف الأعمار ولكلا الجنسين، ما أسهم برفع المستوى التنافسي للنزالات.