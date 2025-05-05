اتحاد كرة القدم يوقف طاقم تحكيم مباراة العين والجزيرة

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقي العين والجزيرة في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت أمس الأحد في استاد هزاع بن زايد وانتهت بالتعادل 1-1.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي اليوم الإثنين: "يأتي القرار حسب اللوائح الداخلية لإدارة الحكام".

وكانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة قد أسندت إدارة المباراة إلى طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة ناصر العلي، والمساعدين عامر عبدالله وحميد القيواني، فيما راقب المباراة محمد الجلاف.