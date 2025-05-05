الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة
فاز فريق الوصل تحت 15 بلقب كأس النخبة العربية التي أقيمت في نادي النصر في دبي.
وحقق "الإمبراطور الصغير" الانتصار في النهائي على أكاديمية هوليغانز 2-1 في فئة "الكأس الفضية".
وأحرز هدفي الوصل اللاعب حسين يوسف، بينما نال لاعب الفريق زيد الحسيني لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف.
يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بتنظيم مجلس دبي الرياضي، حيث شاركت 4 أندية و4 أكاديميات من الدولة، و8 فرق من خارج الدولة.
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