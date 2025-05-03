«تحدي العين المجتمعي للجري» ينطلق غداً

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق فعاليات «تحدي العين المجتمعي للجري» غداً من استاد هزاع بن زايد في منطقة العين، في إطار المبادرات المجتمعية التي تعزز من ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية، وترسخ تبني أسلوب حياة صحي بين أفراد المجتمع.

ويطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن جهود مشتركة، تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتوفير بيئة رياضية مفتوحة وآمنة، تتيح للجميع المشاركة، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية.

ويعد تحدي العين المجتمعي للجري من أبرز الفعاليات التي تستهدف مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، حيث يتيح للمشاركين اختيار المسافة التي تناسب قدراتهم، بما يعكس حرص المنظمين على إشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد، في أجواء رياضية تحفيزية وإيجابية. وينطلق سباق الـ10 كلم في تمام الساعة 07:00 صباحاً، يليه سباق 5 كلم الساعة 07:05 صباحاً، ثم سباق الـ2.5 كلم الساعة 07:10 صباحاً، وأخيراً سباق 1 كلم في الساعة 07:30 صباحاً.

وسيتاح التسجيل للمشاركة في التحدي حتى اكتمال العدد المستهدف من المشاركين، والذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 1000 متسابق، وسط توقعات بحضور لافت من مختلف الشرائح، سواء من المواطنين أو المقيمين، إلى جانب مشاركة العائلات، والرياضيين الهواة، وأصحاب الهمم.