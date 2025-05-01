بطولة كأس التحدي لكرة القدم تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة «كأس التحدي لكرة القدم تحت 15 سنة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا في استاد حميد الطاير بنادي النصر، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 20 فريقاً من الأندية والأكاديميات المحلية والعربية.

وتشهد البطولة مشاركة لأندية وأكاديميات من الإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية، والأردن، ولبنان، والبحرين، والعراق.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة حصد فرسان الأردن اللقب، عقب فوزه على فريق الصفاء اللبناني، وجاء فريق الوصل في المركز الثالث آنذاك، فيما تُوّج فريق أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان بلقب النسخة الثانية، بعد فوزه على فريق النصر في المباراة النهائية.