نادي كلباء بطلاً لدوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني

أحرز اللاعب أحمد حسن ممثل نادي كلباء، لقب كأس دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني، والذي أقيم في بيكسول بمشروع القناة بأبوظبي لمدة يومين، بعد فوزه 9-7 في مجموع مباريات الذهاب والإياب لنهائي البطولة أمام منافسه علي الحمادي ممثل خورفكان.

وتوج طارق الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية البطل الفائز باللقب.

وسيحصل أحمد حسن بطل النسخة الخامسة من البطولة على فرصة التأهل للمنافسات العالمية لـ EA SPORTS FC Pro، والتنافس مع نخبة اللاعبين حول العالم.

ولم يحافظ حامل اللقب على لقبه كعادة البطولة في نسخها الأربع الماضية، حيث اكتفى أحمد السويدي بطل النسخة الماضية وممثل العين في النسخة الحالية بتحقيق المركز الثالث بعد تفوفه على أحمد بهاتي ممثل دبا الحصن بنتيجة 12-7.