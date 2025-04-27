«دراجات الإمارات» تتألق في «فويلتا أستورياس»

أنهى فريق الإمارات «إكس آر جي» المرحلة الثانية من سباق «فويلتا أستورياس» بإسبانيا في المركزين الثاني والثالث عبر النجمين الدنماركي جوليوس جوهانسن، والإسباني مارك سولير على التوالي.

وكان المشهد الأهم تألق سولير الذي سيدخل المرحلة الثالثة متصدراً التصنيف العام بفارق مريح يبلغ دقيقة و51 ثانية، في وقت يواصل فيه فريق الإمارات فرض هيمنته، محتفظاً بقميص النقاط عبر الدراج الإسباني، إضافة إلى صدارة تصنيف الفرق. ومع تبقي مرحلتين فقط على ختام «فويلتا أستورياس»، تتجه أنظار الفريق الآن نحو الحفاظ على هذه المكتسبات، وتأمين الصدارة حتى نهاية السباق.