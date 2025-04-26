مباريات اليـوم
كأس إسبانيا
برشلونة - ريال مدريد 00:00
دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي - بوريرام يونايتد 20:30
يوكوهاما -النصر 23:30
الدوري الإنجليزي
تشيلسي - إيفرتون 15:30
نيوكاسل - إبسويتش تاون 18:00
ساوثهامتون - فولهام 18:00
وولفرهامبتون - ليستر سيتي 18:00
برايتون - وست هام يونايتد 18:00
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - ماينز 17:30
هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 17:30
الدوري الفرنسي
لوهافر - موناكو 21:00
ليون - رين 23:05
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