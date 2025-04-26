مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس إسبانيا

برشلونة - ريال مدريد 00:00

دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي - بوريرام يونايتد 20:30

يوكوهاما -النصر 23:30

الدوري الإنجليزي

تشيلسي - إيفرتون 15:30

نيوكاسل - إبسويتش تاون 18:00

ساوثهامتون - فولهام 18:00

وولفرهامبتون - ليستر سيتي 18:00

برايتون - وست هام يونايتد 18:00

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - ماينز 17:30

هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 17:30

الدوري الفرنسي

لوهافر - موناكو 21:00

ليون - رين 23:05

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