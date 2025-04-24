خالد الجابري: العروبة لن يستسلم.. وسنعود أقوى في المواسم المقبلة

أكد قائد فريق العروبة، خالد الجابري، أنه وزملاءه اللاعبين حاولوا جاهدين منذ بداية الموسم حصد أكبر عدد من النقاط، ولكنهم لم يوفقوا في البقاء بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعد الهبوط رسمياً إلى الدرجة الأولى عقب التعادل أمام الوحدة 1-1 في الجولة الـ22، إذ جمع العروبة سبع نقاط فقط، متأخراً بفارق 14 نقطة عن البطائح صاحب المركز الـ12.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «لم نوفق في الفوز على الوحدة، كنا نقدم أداء جيداً في مباريات عدة، ولكن لم نوفق في النتائج».

وأضاف الجابري: «صحيح أننا فشلنا في الموسم الحالي، ولكن الجهاز الفني لا يتحمل المسؤولية بمفرده، إذ قدمنا مباريات جيدة، غير أن عامل التوفيق غاب عنّا، ورغم كل ما جرى لن نستسلم، وسنعود أقوى في المواسم المقبلة».