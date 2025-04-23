منصور بن محمد: الحركة الأولمبية في الدولة تعكس مدى رقي المجتمع الإماراتي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ومساعيها الرائدة في بناء الإنسان والارتقاء بمستواه من الجوانب كافة، تمثل رسالة واضحة لجميع المؤسسات والهيئات، مفادها ضرورة تنويع الأفكار والحلول، وتبني الرؤى الفاعلة في سبيل بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المتعاقبة، وهو الأمر الذي يتوافق مع مستهدفات الحركة الأولمبية وطبيعة عملها ومحدداتها المختلفة.

وأشار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية تطبيق أسس الحركة الأولمبية على نمط حياة المجتمع، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والفنون والترفيه والبيئة، التي تأتي ضمن أدوار ومسؤوليات اللجنة الأولمبية الوطنية، مؤكداً أن الحركة الأولمبية في الدولة ونجاحاتها وتقدمها، تعد نتاجاً لمجموعة عوامل أصيلة، تعكس مدى رقي المجتمع الإماراتي، ومدى تماشي قيمه ومبادئه مع المبادئ الأولمبية التي تتضمن قيم السلام والصداقة والتميز والاحترام.

ونوه سموه بأن تميز مكونات الحركة الأولمبية، وتطور مستوياتها، يعودان بالفائدة المرجوة وبصورة واضحة على الرياضيين ونتائجهم وأرقامهم في المحافل المختلفة، وهو الهدف الرئيس الذي تتوحد من أجله الجهود والمساعي، بما يضمن رؤية علم الوطن عالياً على منصات التتويج الأسمى من كل مشاركة ومناسبة رياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي عُقد بمقرها في دبي، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة الأولمبية، فارس محمد المطوّع، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وقرر مجلس إدارة اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل مسمى اللجنة، من «اللجنة الأولمبية الوطنية» إلى «اللجنة الأولمبية الإماراتية»، توافقاً مع الممارسات الدولية في مسميات اللجان الأولمبية على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وفد الإمارات المشارك في منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، التي أقيمت من الخامس إلى 11 من الشهر الجاري، بمشاركة 330 رياضياً ورياضية، على تحقيقه المركز الثاني، بإجمالي 23 ميدالية ملونة، بواقع ثماني ذهبيات وثماني فضيات وسبع ميداليات برونزية، مشيداً سموه بمستوى جميع الرياضيين والاتحادات الرياضية، في إعداد وتجهيز منتخباتنا الوطنية قبل انطلاق هذا الحدث الذي شاركت فيه الدولة للمرة الثالثة.

وتمت مناقشة مشاركة الدولة في الفعاليات الرياضية المقبلة خلال العام الجاري، وهي دورة الألعاب العالمية التي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية من السابع إلى 17 أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة في البحرين من 22 إلى 30 أكتوبر 2025.

كما ناقش الحضور إمكانية تنظيم ورشة عمل حول تعديلات الميثاق الأولمبي الدولي الذي تم تحديثه في 30 يناير الماضي، وتعد تعديلات جوهرية في تاريخ الحركة الأولمبية الدولية، لاسيما ما يخص المشاركات الأولمبية وآليات التأهل وحق استضافة وتنظيم الدورات الأولمبية، وزيادة دور اللجان الأولمبية الوطنية في المشاركة بالقرارات الخاصة باختيار المدن المرشحة لإقامة المحافل الأولمبية.

كما تم النظر في الموعد المقترح لتنظيم مؤتمر القانون والإدارة الرياضية، وعرض التصور بشأن تشكيل الوفود الرياضية والإدارية في الدورات الرياضية التكميلية، ومناقشة مقترحات استضافة الألعاب الرياضية في الدولة، ومناقشة إمكانية استضافة فعالية «سبورت أكورد» لعام 2027، إضافة إلى مناقشة مشاركة الدولة في اجتماعي الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال شهر مايو المقبل في الكويت.

واطلع الحضور على المشروع الإلكتروني للمشاركات الرياضية، والذي شهد مراسم توقيع برنامجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشهر الماضي، بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، لإطلاق منصة التحول الرقمي والابتكار الرياضي، كما شهد الاجتماع كذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية للجنة التخطيط الأولمبي، التي تتضمن ثلاث غايات متنوعة، تتمثل في تطوير الحوكمة والإدارة الرياضية، وتعزيز الريادة الرياضية، وتمكين الرياضيين، كما تمت مناقشة واعتماد التوصيات الخاصة بلجنة التسويق والموارد المالية باللجنة.

وفي نهاية أعمال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية التُقطت لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع الرياضيين المتّوجين بالنسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المقر الجديد للجنة، وما يتضمنه من مقار للاتحادات الرياضية، ومن خدمات متنوعة، حيث استمع سموه إلى ملخص عن مكونات المبنى والاتحادات التي باشرت العمل فيه، ضمن خطة الانتقال التدريجي الخاصة بالاتحادات الرياضية.

اعتماد مبادرة جائزة أفضل اتحاد رياضي عضو في اللجنة

خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، تم اعتماد مبادرة جائزة أفضل اتحاد رياضي عضو في اللجنة، من خلال مجموعة من المعايير، هي: الإنجازات الرياضية، والأنشطة والبرامج والبطولات، والمشاركات المجتمعية والتواصل الاجتماعي والإعلامي، والابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة العنصر النسائي، وتطوير الكوادر، والحوكمة والإدارة، والاستدامة المالية، وتطوير المواهب، والبنية التحتية، والسمعة الدولية والالتزام بالمعايير الدولية، والحفاظ على البيئة.

أبرز القرارات

. مناقشة مشاركة الدولة في الفعاليات الرياضية المقبلة خلال العام الجاري.

. مناقشة إمكانية تنظيم ورشة عمل حول تعديلات الميثاق الأولمبي الدولي، الذي تم تحديثه في 30 يناير الماضي.

. النظر في الموعد المقترح لتنظيم مؤتمر القانون والإدارة الرياضية.

. مناقشة إمكانية استضافة فعالية «سبورت أكورد» لعام 2027.

. الاطلاع على المشروع الإلكتروني للمشاركات الرياضية.

. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجنة التخطيط الأولمبي والتي تتضمن 3 غايات متنوعة.

منصور بن محمد:

. التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ومساعيها الرائدة في بناء الإنسان، تتوافق مع مستهدفات الحركة الأولمبية وطبيعة عملها.