منصور بن محمد يهنئ منتخب الناشئين بمناسبة التأهل إلى مونديال 2025

هنأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، منتخب الإمارات تحت 17 سنة، بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين لكرة القدم، التي تُقام في دولة قطر 2025.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لمنتخب الإمارات تحت 17 سنة، بمناسبة تأهله ووصوله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي تُقام في دولة قطر 2025، كما نبارك للجهازين الفني والإداري هذا التأهل.. ونتقدم بالشكر لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على دعمه ورعايته لهذه المواهب الواعدة، متمنياً لمنتخب الناشئين ولمنتخباتنا الوطنية التوفيق في تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المنافسات القارية والعالمية».