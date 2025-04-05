انطلاق «أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد» بمشاركة 2100 بحّار

انطلقت صباح أمس منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تُقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر على مدار ثلاثة أيام. وتنظم البطولة هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تُعد الجولة الثانية من بطولات إمارة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من أكثر من 2100 صيّاد موزعين على 410 قوارب صيد، وتضم 385 قارباً لفئة الرجال، و30 قارباً لفئة السيدات، وانطلقت جميعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بواقع 298 قارباً من أبوظبي، و52 من المرفأ، و60 من جزيرة دلما، إلى عرض الخليج العربي، حيث أماكن الصيد.

وتتميز البطولة بتنوع كبير في الجنسيات المشاركة، حيث يشارك صيادون من 17 جنسية هي: مصر، جزر القمر، المغرب، قطر، الهند، الولايات المتحدة الأميركية، عُمان، البرازيل، مقدونيا، إثيوبيا، سورية، السعودية، إيرلندا، الفلبين، اليمن، أوزبكستان، فلسطين.