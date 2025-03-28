«سكي دبي» تستضيف سباق «دي إكس بي سنو ران»

كشفت «سكي دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن استضافة الدورة السادسة من سباق «دي إكس بي سنو ران» في 18 مايو المقبل، حيث سيجتاز المشاركون تضاريس «سكي دبي» في درجة حرارة (-4) مئوية.

وتستقبل الفعالية العائلية هذا العام المشاركين من 13 حتى 70 عاماً ضمن فئتَي الأفراد والمجموعات، فضلاً عن فرق الشركات.

وذكرت «سكي دبي» أنه يمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما ثلاثة كيلومترات (ثلاث لفات) أو خمسة كيلومترات (خمس لفات)، فردياً، أو ضمن فرق من خمسة أشخاص لتحدي الفرق.

ويستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى 15 مايو، واستضافت دورة العام الماضي 600 رياضي من 55 جنسية.