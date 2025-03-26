العين تستضيف البطولة الدولية للطيران اللاسلكي

تنظم العين البطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 40 طياراً يمثلون 16 دولة.

وتجمع البطولة بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والتنافس الرياضي، الذي يعتمد على الإبداع الفردي.

وتعقد اللجنة المنظمة غداً مؤتمراً صحفياً في العين بحضور نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وأعضاء الاتحاد للكشف عن تفاصيل الحدث والمشاركين فيه.