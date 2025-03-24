«المكتب الإعلامي» يُتوّج ببطولة «إذاعة الأولى» لكرة القدم

اختتمت بطولة إذاعة الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الرمضانية لكرة القدم في نسختها الأولى لسباعيات كرة القدم، وتمكن فريق «المكتب الإعلامي» من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «إدارة البطولات» بنتيجة 3-2، فيما حلّ فريق «شبكة الأولى الإذاعية» في المركز الثالث، وجاء فريق «الميدان» رابعاً.

وشهدت البطولة مشاركة ستة فرق، وتميزت مبارياتها بالقوة والندية، وقدمت الفرق المشاركة مستويات فنية قوية.

وفي ختام البطولة، توّج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أصحاب المراكز الأولى، بحضور مدير إدارة الدعم المؤسسي، محمد عبدالله بن دلموك، ومدير إدارة الإذاعات مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، نتالي جوزيف أواديسيان، ومدير إدارة بطولات فزاع، راشد حارب الخاصوني، إضافة إلى حشد كبير من الجماهير التي تابعت فعاليات البطولة، وفي ختام التتويج تم توزيع الجوائز المادية على الفرق الفائزة.