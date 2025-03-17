برشلونة يطمع في خدمات نجم ليفربول دياز

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، الكولومبي لويس دياز.

وقالت الصحيفة: «أجرى المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، اتصالات غير رسمية مع وكلاء اللاعب لتقييم مدى إمكانية ضم دياز خلال الانتقالات المقبلة»، وأوضحت أن «قيمة الصفقة لن تقل عن 75 مليون يورو، ما يستوجب على برشلونة توفير مساحة مالية لا تقل عن 30 مليون يورو لإتمامها».

ويعتبر دياز (28 عاماً)، الذي كان مشجعاً لبرشلونة منذ طفولته، من نجوم ليفربول، إلى جانب الهولندي فان دايك والمصري محمد صلاح والإنجليزي ألكستندر أرنولد، ويتطلع برشلونة إلى ضمه لكونه يمتلك مواصفات تتناسب مع الفكر التكتيكي وطريقة الأداء الكاتالونية.