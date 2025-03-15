مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

إيفرتون - وست هام يونايتد 19:00

مانشستر سيتي - برايتون 19:00

ساوثهامتون - وولفرهامبتون 19:00

إبسويتش تاون - نوتينغهام 19:00

بورنموث - برينتفورد 21:30

الدوري الإسباني

بلد الوليد - سيلتا فيغو 17:00

ريال مايوركا - إسبانيول 19:15

فياريال - ريال مدريد 21:30

الدوري الإيطالي

أودينيزي - هيلاس فيرونا 18:00

ميلان - كومو 21:00

تورينو - إمبولي 23:45

الدوري السعودي

التعاون - الهلال 23:00

الأخدود - الأهلي 23:0

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