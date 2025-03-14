«الأولمبي» يُواصل تدريباته استعداداً لغرب آسيا

يُواصل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها سلطنة عُمان من 19 إلى 25 الجاري، وأدى المنتخب، أول من أمس، حصة تدريبية، بمشاركة اللاعبين، وهم: سعيد المقدمي، عدلي حاتم، علي عبدالله الصفار، مرزوق راشد البدواوي، مبارك بني زامة، منصور المنهالي، خميس المنصوري، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور البلوشي، حمدان باسويدان، جمال السعدي، عبدالعزيز الشريفي، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، سيف المنهالي، مطر زعل، حازم محمد، أنطوني خياط، محمد خليل، عيد الحمادي، مايد الكاس، سيف سالم، غيث عبدالله، يانيك مولر، عيسى خلفان، جونيور ندياي.