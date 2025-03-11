حشر بن مكتوم: الكوادر الوطنية تعزز مكانة الإمارات في تنظيم البطولات الدولية

أكّد سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الوطنية في البطولات العالمية التي تُنظم في الإمارات، مثل بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، مشيراً إلى أن مشاركتهم تسهم في تحقيق رؤية الاتحاد لتطوير اللعبة وإعداد كوادر رياضية للمستقبل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامه سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لعدد من المواهب والمشاركين في الجانبين التحكيمي والتنظيمي للبطولات الدولية التي تستضيفها الدولة.

وأشاد سموّه بالتطور الذي تشهده رياضة التنس في الإمارات، من خلال تنظيم واستضافة بطولات دولية على مستوى الرجال والسيدات والشباب من كلا الجنسين، مؤكداً المكانة المتميّزة التي يتمتع بها اتحاد الإمارات للتنس على الصعيدين المحلي والدولي.

وثمّن جهود الاتحاد في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، وتوفير بيئة مثالية لممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين، بفضل دعم الأندية والأكاديميات الرياضية، وتنظيم المنافسات بشكل دوري، ما أسهم في اكتشاف مواهب محلية تثري مسيرة رياضة التنس في الإمارات.

وأعرب سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم عن تقديره للنجاح التنظيمي الذي يحققه الاتحاد في استضافة بطولات الشباب الدولية والمحلية، مشيداً بالتطور الذي يشهده حكام التنس المواطنون، متمنياً لهم الوصول إلى أعلى المستويات مستقبلاً.

. حشر بن مكتوم يثمّن جهود الاتحاد في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، وتوفير بيئة مثالية لممارسي اللعبة.