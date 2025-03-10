إبراهيم الرئيسي ضمن قائمة حكام كأس العالم للكرة الشاطئية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم حكام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها سيشل 2025.

ويكون الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن قائمة الحكام التي ضمت 24 حكمًا من ستة اتحادات قارية.

وجاء اختيار الحكم الرئيسي لمونديال الكرة الشاطئية بعد مشاركاته القارية والدولية المميزة، أبرزها نهائي بطولة كأس آسيا "تايلند 2023"، والمباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024".

وحاز الرئيسي على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفئة الحكام خلال الحفل السنوي الـ 28 الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي في سيؤول.