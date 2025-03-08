دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال الدولية للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي جاهزيتها الكاملة لتأمين نهائي «الحلم» لبطولة كأس الأبطال الدولية للكريكيت 2025، الذي يجمع منتخبي الهند ونيوزيلندا غداً، في مواجهة مرتقبة ضمن البطولة التي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت (ICC) كل أربع سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس اللجنة، اللواء عبدالله علي الغيثي، وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس اللجنة، اللواء سيف مهير المزروعي، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وأكد اللواء الغيثي أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وجهة رياضية عالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة أمنية متكاملة تضمن سلامة الجماهير واللاعبين، وتعكس الصورة المشرّفة لدبي ودولة الإمارات.

وأضاف أن اللجنة عملت بالتنسيق مع الجهة المنظمة للنهائي لوضع الضوابط والإجراءات الأمنية اللازمة، لضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية.

يذكر أن المنتخب الهندي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على أستراليا في نصف النهائي في دبي، بينما تأهل منتخب نيوزيلندا عقب فوزه على جنوب إفريقيا في لاهور في باكستان.