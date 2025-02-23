ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

اختتمت اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئة الناشئين A (16 -17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، حيث أظهر اللاعبون مستويات متميزة وقدموا أداء قوياً أظهر ما يتمتعون به من روح تنافسية عالية ومهارات متقدّمة، ما يعكس التطور اللافت الذي حققته هذه الرياضة في الدولة.

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد ساهمت بدور كبير في تعزيز انتشار وتطور الفنون القتالية المختلطة، ومنحت النسخة الثانية اللاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصة التنافس وخوض النزالات وسط أجواء احترافية للمساهمة في صقل خبراتهم ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

ويعكس تواجد فئة الكبار في هذه البطولة لأول مرة الدور المهم الذي تلعبه في تطوير مستوى الرياضة، حيث تتيح للرياضيين فرصة الاحتكاك بمنافسين من أصحاب الخبرة.