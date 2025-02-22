28 مقاتلاً يشاركون في بطولة «محاربي الإمارات» اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ58 الدولية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، وذلك في صالة مركز أدنيك بمدينة العين، وتتضمن 14 نزالاً، بمشاركة 28 مقاتلاً من جميع أنحاء العالم.

وتشهد أبرز النزالات مواجهة في وزن الخفيف بين الروسي عمرو ماغوميدوف، الذي خاض ثمانية نزالات ولم يخسر، ويسعى للمحافظة على اللقب أمام البرازيلي ألكيس داسيلفا الذي حقق 24 انتصاراً مقابل خمس هزائم.

كما يلتقي أيضاً في النزال الرئيس المشترك المقاتل الفلسطيني راني سعادة، مع نظيره الياباني هيكارو يوشينو.

ويشارك في المنافسات أيضاً كل من المقاتلين: إمام شافي علييف، وأمير حسين عليبور، وشخمار ساديغوف، وفيكتور نونيز.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، أن تنظيم البطولة للمرة الأولى في مدينة العين يجعل هذه النسخة حدثاً استثنائياً.