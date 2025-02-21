«دبي هاربور» تستضيف العرض الليلي للدرّاجات المائية

تشهد واجهة دبي هاربور، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، انطلاق منافسات العرض الليلي للدرّاجات المائية 2025، الذي ينظمه نادي دبي البحري سنوياً ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري، بالتزامن مع انعقاد الدورة 31 من معرض دبي العالمي للقوارب.

ويتنافس نخبة من أبطال الإمارات على المراكز الأولى في فئتي الاستعراضات الحرة (فري ستايل) والألواح المائية الطائرة (هايدروفلاي)، حيث سيظهرون مهاراتهم العالية في استحداث العديد من الحركات المميزة والصعبة، والتي تحتاج إلى الاحترافية والتدريب المستمر.

وذكر النادي، في بيان صحافي، أن مشاركة نجم فريق أبوظبي للدرّاجات المائية البطل العالمي، راشد الملا، ستكون محل الاهتمام بعد نجاحاته العالمية الكبيرة وحصوله على المركز الأول في بطولة العالم، التي جرت بين إيطاليا وإندونيسيا في عام 2024، حيث تربع على عرش فئة الاستعراضات الحرة مجدداً بينما سيكون التنافس على أشده بين مانع وماجد المرزوقي على صدارة فئة الألواح المائية الطائرة.