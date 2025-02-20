النصر يكتفي بالتعادل السلبي مع أهلي صنعاء

اكتفى النصر بالتعادل السلبي مع ضيفه أهلي صنعاء في ختام مباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، أمس، على استاد آل مكتوم في دبي، ليواصل تصدره للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة. وفضّل مدرب «العميد»، الهولندي ألفريد شرودر، أن يخوض اللقاء بتشكيلة من اللاعبين الصاعدين والبدلاء، لإراحة الأساسيين قبل مواجهة الجزيرة، الأحد المقبل، في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما اطمأن إلى صعود فريقه إلى نصف نهائي البطولة الخليجية.

ولم يستفد النصر من النقص العددي للفريق اليمني بعد طرد لاعبه محمد أمان «32»، ليُهدر بعدها لاعبو العميد العديد من الفرص.