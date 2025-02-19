انطلاق مزاد قمصان نجوم النصر والوصل

أعلنت رابطة المحترفين انطلاق فعاليات المزاد على قمصان لاعبي النصر والوصل التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 16 باستاد آل مكتوم، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وذكرت الرابطة في بيان صحافي أنه «يمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان نجوم النصر والوصل، الذي بدأ في الساعة السابعة والنصف من مساء أول من أمس، ويستمر لمدة 10 أيام».

وتنظم المزاد رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار.