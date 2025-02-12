سحب قرعة النسخة الرابعة لبطولة «القابضة» الرمضانية

أُجريت، أول من أمس، في العاصمة أبوظبي قرعة بطولة القابضة (ADQ) الرمضانية بنسختها الرابعة، المقررة إقامتها من الثالث إلى 21 مارس المقبل، بمشاركة 720 لاعباً يمثلون 36 فريقاً من «القابضة» (ADQ) وشركات محفظتها، وتُقام منافساتها بالشراكة وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة القدم، ووُزعت القرعة الفِرَق المشاركة على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فِرَق في كل المجموعات من رقم واحد إلى أربعة، وخمسة فرق في كل المجموعات من رقم خمسة إلى ثمانية، وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16 للبطولة، وشهد مراسم القرعة مسؤولو القابضة (ADQ)، واتحاد الإمارات لكرة القدم.