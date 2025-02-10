المطيوعي يحرز أول ذهبية للإمارات في «آسيوية الطريق»

أحرز لاعب المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، محمد المطيوعي، أول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند، وذلك عقب تحقيقه المركز الأول في سباق فردي ضد الساعة فئة تحت 23 سنة، ونجح المطيوعي الذي أحرز المركز الرابع الموسم الماضي في تحقيق أول ميدالياته الذهبية الآسيوية في هذا التخصص، مع العلم أنه كان قد حقق فضية آسيوية في سباق الطريق في البطولة التي أقيمت بكازاخستان، في يونيو الماضي، كما نجح محمد المطيوعي في تحقيق لقب القارة وسط 21 مشاركاً، وجاء في المركز الثاني الدراج الإندونيسي اندي رويان، ثم الياباني كامادا في المركز الثالث.

وقطع المطيوعي مسافة السباق 32 كيلومتراً في زمن قدره 38.43 دقيقة، متفوقاً بفارق 49 جزءاً من الثانية على بطل إندونيسيا، ويخوض المنتخب اليوم، سباقين في فردي ضد الساعة، إذ يشارك يوسف أميري في فئة الشباب، وصفية الصايغ في فئة السيدات.