«قايدي كلباء» يعرقل الشارقة.. وشباب الأهلي المستفيد

صعق كلباء ضيفه الشارقة 2-1 في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في مباراة جاءت دقائقها الأخيرة مثيرة اليوم الخميس.

وحمل هدفا كلباء توقيع مجدي قايدي في الدقيقتين 86 و96، بينما سجل كايو لوكاس هدف الشارقة الوحيد في الدقيقة 82.

ورغم الخسارة، يظل الشارقة في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف شباب الأهلي المتصدر، بينما يصل كلباء إلى النقطة 21 في المركز السابع.