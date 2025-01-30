«تنس دبي» تنطلق 16 فبراير بمشاركة ميدفيديف وروبليف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس عن تفاصيل النسخة 2025، خلال الفترة من 16 فبراير إلى الأول من مارس المقبلين، وأكدت مشاركة البطلين السابقين دانييل ميدفيديف وأندري روبليف.

ويتجه النجم الروسي ميدفيديف، بطل نسخة 2023، إلى دبي، بعد موسم صعب أنهاه من دون تحقيق أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2017، ويحتل المركز الخامس عالمياً، ويحمل في جعبته 20 لقباً خلال مسيرته، بما في ذلك بطولة أميركا المفتوحة لعام 2021.

أما النجم الروسي روبليف، المصنف التاسع عالمياً، فقد فاز بلقب دبي في عام 2022، وخسر فرصة الحفاظ على لقبه في نهائي العام الماضي أمام ميدفيديف، وحقق لقبين في الموسم الماضي، في بطولة مدريد المفتوحة وبطولة هونغ كونغ المفتوحة، ومع 16 لقباً في مسيرته، يعد اللاعب الروسي (27 عاماً) مرشحاً قوياً لتحقيق حملة ناجحة أخرى في دبي.

وتنطلق بطولة السيدات من 16 إلى 23 فبراير المقبل، بينما ستقام منافسات الرجال من 24 فبراير إلى الأول من مارس المقبل، في استاد دبي للتنس، الذي يستوعب 5000 متفرّج.