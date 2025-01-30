شراكة استراتيجية بين «ألعاب دبي» و«داماك» لـ 3 سنوات

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «داماك» تمتد ثلاثة أعوام، في خطوة تؤكد التزام إحدى أهم الشركات العقارية في دبي بدعم الفعاليات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة، ومدينة نابضة بالحياة.

وقال العضو المنتدب لداماك العقارية، علي سجواني: «تُجسّد (ألعاب دبي) روح العمل الجماعي والمرونة والابتكار. وفي ضوء النجاح اللافت للنسخة الماضية، يسعدنا أن نعلن دعمنا للنسخة القادمة من الألعاب التي نتوقع أن تكون أكبر وأقوى وأكثر إثارة. في داماك نقدّر فرصة التحدي والتعاون كفريق متماسك وفق مبدأ اختبار القدرة، وهذا الحدث يسمح لنا بالإسهام في المجتمع، ويؤكد التزامنا بتعزيز ثقافة التميز والمثابرة، ونتطلع إلى إظهار روح العمل الجماعي والتعاون في هذه الفعالية المتميزة».

بدوره، أكد مدير «ألعاب دبي» مروان بن عيسى، أهمية التعاون مع شركاء متميزين مثل «داماك»، قائلاً: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع (داماك العقارية) التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز شراكتنا مع المؤسسات الوطنية الرائدة، إذ تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي، ودعم مكانة دبي عاصمة عالمية للرياضة والابتكار».

وأضاف: «كما نتقدم بجزيل الشكر لمبادرتها لاستمرار دعم البطولة، من خلال تمديد الشراكة الاستراتيجية لتحقيق غايتنا في تعزيز الحضور العالمي للبطولة، وجعل دبي منصة عالمية تسلط الضوء على التميز الرياضي والتنظيمي لدبي».

وتُبرز الشراكة مع «داماك» أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة، إذ تُعد «ألعاب دبي» منصة مثالية لإلهام الأجيال الناشئة، ودفعهم نحو تبنّي نمط حياة يرسخ التجدّد والطموح والمرونة لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

وتُعدّ الدورة السادسة من «ألعاب دبي» بهويتها الجديدة، الأكثر شمولاً وتمثيلاً حتى الآن، حيث تستقطب في هذه النسخة أكثر من 240 فريقاً للمشاركة في فئات البطولة التي تشمل: تحدي الحكومة (رجال وسيدات)، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، للفوز بجوائز تصل إلى أكثر من 3.1 ملايين درهم.

وتنطلق «ألعاب دبي» لعام 2025 في فبراير من خلال عدد من الفعاليات، تبدأ بالتصفيات التأهيلية لفئة تحدي المجتمع بعد غد، وتحدي الصغار في الثامن منه في داماك هيلز، بينما سيتم تنظيم البطولة الرئيسة من 20 إلى 23 فبراير 2025 في دبي (فستيفال سيتي).