3800 مشارك في سباق تريفيكتا سبارتان بدبي

تنطلق غداً السبت منافسات سباق تريفيكتا سبارتان الذي يقام في دبي باركس آند ريزورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظمه آي تي بي ميديا، بمشاركة أكثر من 3800 متسابق.

ويتنافس المشاركون في السباق ضمن 4 فئات مختلفة هي «سبرينت 5 كم» ويتضمن 20 حاجزا، على مدار يومي السبت والأحد، وفئة السوبر لمسافة 10 كم ويتضمن 25 حاجزا، وفئة بيست لمسافة 21 كم وتتضمن 30 حاجزًا، وفئة الأطفال لمسافتي 1 و3 كم يومي السبت والأحد أيضا.