مباريات اليـوم
الدوري السعودي
العروبة - القادسية 18:00
الفتح - ضمك 18:55
الاتحاد - الشباب 21:00
دوري أبطال أوروبا
آرسنال - دينامو زغرب 00:00
ميلان - جيرونا 00:00
فينورد - بايرن ميونيخ 00:00
ريال مدريد - ريد بول سالزبورج 00:00
سان جيرمان - مانشستر سيتي 00:00
سبارتا براغ - انتر ميلان 00:00
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء - بني ياس 17:05
الوصل - الشارقة 20:00
الدوري المصري
فاركو - الأهلي 18:00
سيراميكا - الاتحاد 21:00
زد إف سي - بيراميدز 21:00
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