مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري السعودي

العروبة - القادسية 18:00

الفتح - ضمك 18:55

الاتحاد - الشباب 21:00

دوري أبطال أوروبا

آرسنال - دينامو زغرب 00:00

ميلان - جيرونا 00:00

فينورد - بايرن ميونيخ 00:00

ريال مدريد - ريد بول سالزبورج 00:00

سان جيرمان - مانشستر سيتي 00:00

سبارتا براغ - انتر ميلان 00:00

دوري أدنوك للمحترفين

كلباء - بني ياس 17:05

الوصل - الشارقة 20:00

الدوري المصري

فاركو - الأهلي 18:00

سيراميكا - الاتحاد 21:00

زد إف سي - بيراميدز 21:00

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