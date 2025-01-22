«أسبوع النزال» لبطولة «طريق الأبطال إلى دبي» ينطلق اليوم   

تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع النزال» الخاصة ببطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام يوم السبت المقبل، في «كوكاكولا أرينا دبي»، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتقام يوم الجمعة المقبل، إجراءات الوزن الرسمي للمقاتلين في «كوكاكولا أرينا»، على أن تقام البطولة في اليوم التالي.

وذكر بيان صحافي أنه تم اعتماد إقامة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، هي: الإمارات وروسيا وإيرلندا، وأميركا والبرازيل وإنجلترا، وأوزبكستان والكويت ومصر، وسورية والسعودية والجزائر والفليبين.

ويتصدر بطاقة النزالات في دبي، النزال الذي يجمع بين البطل العالمي، الروسي عثمان نورمحمدوف مع المقاتل الإيرلندي بول هيوز.