مجلس دبي الرياضي يطلق مركز تطوير مواهب السلة

دشن مجلس دبي الرياضي «مركز تطوير مواهب كرة السلة بأندية دبي»، للفئات العمرية من 14 إلى 18 سنة.

وقال المجلس، في بيان، أمس: «يأتي إطلاق المركز ضمن برنامج تطوير مواهب أندية دبي في كرة السلة، الذي يتضمن مجموعة من التجمعات والمباريات والدروس والاختبارات البدنية بإشراف المختصين الفنيين بكرة السلة بأندية دبي وشركاء المجلس، وبدأ البرنامج بأول تجمع تجريبي أقيم في نادي النصر الرياضي، بإجراء اختبارات عملية وتقنية في مجموعة من المهارات الفنية والبدنية، لتقييم اللاعبين الذين سينضمون إلى مراكز التطوير، وشارك فيه لاعبو أندية النصر والوصل وشباب الأهلي، إضافة إلى لاعبين من أكاديميات خاصة».

وأضاف: «سيتم خلال الموسم الرياضي القادم مواصلة تنظيم هذه الاختبارات، لرفد مركز تطوير الموهوبين بأفضل اللاعبين».