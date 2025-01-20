الإمارات تفوز باستضافة بطولة آسيا للدارتس 2025

أعلن رئيس اتحاد الإمارات للدارتس خليفة المطيوعي عن فوز الإمارات باستضافة البطولة الآسيوية في 2025، مع إضافة جولة جديدة للمرة الأولى لتصبح أول بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي تضم أربع جولات بدلاً من ثلاثة.

وقال المطيوعي في بيان أمس: "إن الفوز بتنظيم البطولة يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد لترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لرياضة الدارتس، ونجاحنا في تنظيم البطولة الماضية كان نتيجة تعاون مميز بين الجهات كافة، ونتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية أخرى تسهم في تعزيز رياضة الدارتس إقليمياً ودولياً".

وكانت دبي قد استضافت البطولة الآسيوية للدارتس في يناير 2024، ونالت إشادة واسعة من اللجان العالمية والآسيوية لمحترفي اللعبة، لتواصل الإمارات ريادتها في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.

وتنطلق منافسات البطولة يومي 25 و26 يناير 2025، على مدار يومين، حيث ستقام جولتان في كل يوم، بمشاركة نخبة من محترفي رياضة الدارتس من مختلف أنحاء آسيا.