«الشطرنج» يدشن الموسم الجديد اليوم

تنطلق، اليوم، أولى بطولات اتحاد الإمارات للشطرنج، بإقامة بطولتي الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، والفئة المفتوحة والسيدات، اللتين ينظمهما الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

يشارك في البطولتين 160 لاعباً ولاعبة، يمثلون 14 فريقاً من مختلف أندية الدولة.

وأكدت رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، خلود الزرعوني، أن انطلاق الموسم بإقامة هاتين البطولتين يعكس بداية قوية لموسم رياضي حافل، حيث تتضمن أجندة الاتحاد 15 بطولة محلية.

وأضافت أن الموسم الحالي يشهد إطلاق بطولات جديدة لأول مرة، من أبرزها بطولة النخبة، وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات، وكأس التميز للناشئين تحت 16 سنة، التي تتيح أيضاً مشاركة اللاعبين من مختلف الجنسيات.

ويترأس لجنة التحكيم في البطولة الحكم الدولي سلمان الطاهر، بمساعدة حكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي.