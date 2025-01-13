انطلاق النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

نجح فريق دبي كابيتلز، حامل لقب النسخة الثانية من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت (T20)، في تحقيق الفوز على فريق «إم آي الإمارات» بفارق نقطة واحدة، أول من أمس، في افتتاح النسخة الثالثة من البطولة المقامة على استاد دبي الدولي للكريكيت.

وتضم البطولة، التي تقام على مدار شهر كامل في دبي وأبوظبي والشارقة، ستة فرق محترفة تجمع أشهر نجوم ومحترفي اللعبة على مستوى العالم وهي: دبي كابيتلز (حامل اللقب)، و«إم آي الإمارات»، و«أبوظبي نايت رايدرز»، وأفاعي الصحراء، وعمالقة الخليج، و«الشارقة واريورز».

وجاءت مباراة الافتتاح بمثابة إعادة مثيرة لنهائي نسخة العام الماضي التي عكس مستواها حجم الإثارة والقوة المتوقع لمنافسات النسخة الحالية التي ينظمها مجلس الإمارات للكريكيت، بالتعاون المجلس الدولي للعبة (ICC)، وتقام برعاية مجموعة موانئ دبي العالمية، وترعى فرقها الستة المشاركة مجموعة من أهم وأشهر الشركات العالمية.