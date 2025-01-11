100 شخص يجهزون «المجلس» لاستضافة «هيرو دبي» للغولف

يعمل فريق متخصص، يضم أكثر من 100 شخص، على مدار الساعة لتجهيز ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، لاستضافة بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تقام من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وذكر بيان صحافي أن المنظمين يبذلون جهوداً مكثفة خلف الكواليس لاستضافة نجوم مثل روري ماكلروي وجون رام وفيكتور هوفلاند وتومي فليتوود للمنافسة على لقب النسخة 36 والفوز بكأس الدلة الشهيرة.

وقال المشرف على الملعب، ماثيو بيري: «الاستعداد للبطولة قائم على الاهتمام بالتفاصيل، وتم رفع جهود الصيانة المنتظمة للملعب إلى مستوى جديد لمواكبة مستوى البطولة. ومن المهم بالنسبة لنا أن نمنح الملعب قسطاً من الراحة في فترة التحضير للحدث، ولكن بعد ذلك نواجه تحدياً كبيراً خلال أسبوع المنافسات، حيث نقوم بتدوير المساحات الخضراء».