الروسي نور محمدوف يتحدى الإيرلندي هيوز في «طريق الأبطال إلى دبي»

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) أن بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» التي ستقام يوم 25 يناير الجاري في «كوكاكولا أرينا دبي»، ستشهد نزالاً رئيساً من الطراز الرفيع، يجمع بين البطل العالمي، الروسي عثمان نور محمدوف الذي حقق الفوز في جميع نزالاته الـ18 دون أي خسارة سابقة، مع المقاتل الإيرلندي الصاعد بول هيوز، صاحب السجل المبهر بـ13 انتصار مقابل خسارة واحدة فقط.

وتقام بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، لتعزيز رياضة الفنون القتالية ضمن قائمة الرياضات والأحداث الدولية التي تزخر بها دبي.

وتشهد البطولة مشاركة 24 مقاتلاً من 12 دولة، هي: الإمارات وروسيا وإنجلترا، وإيرلندا والبرازيل والسعودية، ومصر والأردن وسورية، والجزائر وأوزبكستان وباكستان.