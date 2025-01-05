رئيس الدولة يهنئ حمد بن عيسى وشعب البحرين بإنجاز «خليجي 26»

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة والشعب البحريني، بالفوز بلقب «خليجي 26» على حساب المنتخب العماني 2-1، أمس، في المباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ(خليجي 26)، وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة».