مكتوم بن محمد: اختتمنا دورة خليجية رائعة تجدد روح خليجنا الواحد

بارك سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تتويج منتخب البحرين بطلاً للنسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أبارك لمملكة البحرين قيادة وشعباً الفوز بـ(خليجي 26)، أداء متميز لمنتخبي مملكة البحرين وسلطنة عمان، اختتمنا به دورة خليجية رائعة تجدد روح خليجنا الواحد».