ليما يعيد مشهد «عموري» الحزين في «خليجي 23»

أعاد لاعب المنتخب الوطني فابيو ليما ذكرى حزينة من مشاركات «الأبيض» في بطولات كأس الخليج لكرة القدم، بعدما أهدر ضربة جزاء في الوقت القاتل خلال مباراة الفريق أمام عمان، أول من أمس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ليودّع المنتخب منافسات البطولة مبكراً من دور المجموعات.

وأضاع ليما ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كانت كفيلة بمنح «الأبيض» بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لكنه سدد الكرة بغرابة في جسد الحارس إبراهيم المخيني لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، ويتوقف رصيد المنتخب عند نقطتين في المركز الثالث.

وأعاد مشهد ليما إلى الأذهان ذكريات «خليجي 23» في 2018 عندما أهدر نجم المنتخب الوطني السابق عمر عبدالرحمن (عموري) ضربة جزاء حاسمة كادت تمنح المنتخب اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والمفارقة أن البطولة أقيمت أيضاً على أرض الكويت، وأمام منتخب عمان.

وتصدى حارس «الأحمر» فايز الرشيدي لركلة جزاء سددها «عموري» في الدقيقة 89 في المباراة النهائية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويتفوق منتخب عمان بركلات الترجيح، بعدما أهدر عمر عبدالرحمن مجدداً ركلة الترجيح الأخيرة.

وواصل المنتخب سجله السلبي في بطولات كأس الخليج، بعدما فشل في استعادة ذاكرة الانتصارات منذ آخر فوز حققه في نسخة 2019 (خليجي 24) في البحرين، عندما تغلب على اليمن 3-0 في 26 نوفمبر 2019، قبل أن يخوض ثماني مباريات دون تحقيقه أي فوز، بخسارته أمام العراق 0-2، ومن قطر 2-4. وفي «خليجي 25» بالعراق خسر «الأبيض» أمام البحرين 1-2، ومن الكويت 0-1، وتعادل مع قطر 1-1، أما في النسخة الحالية فكرر النتيجة نفسها مع «العنابي»، ثم خسر أمام الكويت 1-2، وأخيراً تعادل أمام عمان 1-1.