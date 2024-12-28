منصور بن محمد يشهد مؤتمر دبي الرياضي ويكرّم الفائزين بجوائز «دبي غلوب سوكر»

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بجوائز «دبي غلوب سوكر» في دورتها الــ15، التي أقيمت بالتزامن مع الدورة 19 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً بمشاركة النجوم وصنّاع القرار في كرة القدم العالمية.

وسلَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في العالم، كما ذهبت جائزة أفضل مدرب في العالم إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، كما سلَّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والهداف التاريخي لكرة القدم العالمية.

كما نال جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور جائزة أفضل مهاجم، وحصل زميله في ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينغهام، على جائزة أفضل لاعب خط وسط وكذلك جائزة أفضل مهاجم. كما حاز نجم برشلونة الشاب لامين يامال، جائزة أفضل لاعب صاعد.

حضر فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة دبي غلوب سوكر التي أقيمت في منتجع أتلانتس النخلة، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، الذي شارك في تكريم عدد من الفائزين، كما حضر الحدث عدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعدد من العاملين في أندية الدولة.

وانطلق الحدث بجلسة حوارية حملت عنوان «مواهب كرة القدم» وتحدث فيها اللاعبان النجمان: كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، وحارس مرمى ريال مدريد البلجيكي كورتوا، حيث تحدثا عن أهمية الاكتشاف المبكر للمواهب والعمل على استقطابها وتطويرها، وأدوار جميع أعضاء منظومة كرة القدم في هذه المهمة التي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مكانة كرة القدم، وتطوير الموهوبين فيها.

وأعقب الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» على العديد من نجوم كرة القدم للسيدات والرجال وأصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة، حيث فاز نادي العين الإماراتي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وتسلم الجائزة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، فيما أحرز مدرب نادي الهلال السعودي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط.

وشهد الحفل تكريم النجوم الفائزين بفئة أفضل مسيرة لاعب، وهم: أليساندرو ديل بييرو أسطورة المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، ونيمار جونيور نجم المنتخب البرازيلي ونادي الهلال السعودي، وريو فرديناند نجم دفاع مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، وتيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد، وحصد نادي ريال مدريد جائزة أفضل نادٍ للرجال، كما حصل رئيسه فلورنتينو بيريز، على جائزة أفضل رئيس نادٍ، فيما فاز نادي برشلونة بجائزة أفضل نادي للسيدات.

وفي الفئات الأخرى حصلت أيتانا بونماتي، اللاعبة البارزة من نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، على جائزة أفضل لاعبة، وحصل خورخي مينديز، على جائزة أفضل وكيل لاعبين، وحصل هوغو فيانا، من نادي سبورتنغ لشبونة، على جائزة أفضل مدير رياضي، وحصل نادي أولمبياكوس اليوناني على جائزة أفضل نادٍ متطور.

. فينيسيوس جونيور يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، وكارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم.

. كريستيانو رونالدو يحصد جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والهداف التاريخي لكرة القدم العالمية.

. جود بيلينغهام يفوز بجائزة أفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم، ولامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم.