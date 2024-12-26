اتحاد الكرة: تكرار الأخطاء التحكيمية يؤثر سلباً في البطولة الخليجية وسمعتها

عبّر اتحاد كرة القدم عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي رافقت لقاء المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي في «خليجي 26»، وأثرت في نتيجة المباراة لمصلحة الكويت 2-1.

وقال في بيان صحافي أمس: «البطاقة الصفراء الثانية التي أدت إلى طرد لاعب المنتخب كوامي كويدو غير صحيحة، فضلاً عن التدخلات غير السليمة من غرفة (الفار)، والتي تفتقد إلى الإنصاف».

وطالب الاتحاد نظيره الخليجي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المنتخبات من الأخطاء التحكيمية، مشيراً إلى أن «تكرارها يؤثر سلباً في البطولة وسمعتها»، داعياً إلى ضرورة اختيار قضاة ملاعب مؤهلين لإدارة المباريات.